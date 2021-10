VolterraGusto, il cibo è cultura: tornano i weekend del buon vivere

Sarà una VolterraGusto piena di significati quella che sabato 23 e domenica 24 ottobre e da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre si prepara ad ospitare Volterra (PI).

In un periodo quantomai complesso il segnale che arriva dalla conferma di un evento ormai parte della storia recente di questa città è la voglia di guardare avanti con fiducia, vivendo un contesto di leggerezza e socialità anche come occasione per riscoprire tradizioni, luoghi e culture: il tutto rispettando le misure di sicurezza anti Covid, incluso l'obbligo di Green Pass per accedere agli spazi chiusi e prendere parte alle tante attività proposte.

Cuore pulsante della manifestazione - allestita tra Piazza dei Priori, Le Logge di Palazzo Pretorio, la saletta di Via Turazza e le cantine di Palazzo Viti - sarà la XXIII edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco e dei prodotti tipici dell'Alta Valdicecina che dalle 15 alle 20 (il sabato ) e dalle ore 10 alle ore 20 gli altri giorni - celebrerà Sua Maestà il tartufo affiancato dai tanti produttori che proporranno formaggi, vino, confetture, dolci, cioccolato e tanto altro ancora.

Il cibo è cultura è lo “spot” della rassegna, che verrà sviluppato attraverso momenti che uniranno le ricchezze gastronomiche locali con il patrimonio storico, architettonico e paesaggistico unico che Volterra è in grado di offrire. Tante le iniziative in giro per la città, ma quest'anno anche molte le proposte che permetteranno un tuffo in uno dei territori più ricchi e affascinanti di Toscana: la visita guidata alle Saline di Volterra, con sguardo alla “cascata di sale” e assaggio di Birra al Sale; l'appuntamento alla tartufaia di San Quirico insieme ai tartufai locali e ai loro inseparabili segugi; l'escursione nel bosco di Brignone con degustazione degli “spiriti del bosco”; l'ormai tradizionale passeggiata di vigna in vigna tra vigneti e vini locali.

In città si segnalano la visita alla torre del Maschio della splendida Fortezza Medicea oggi adibita a penitenziario, inclusiva anche degli Orti del Carcere; l'esibizione del gruppo storico, sbandieratori e musici Città di Volterra in Piazza de' Priori; il RRinascimento a tavola, affascinante percorso che la Pinacoteca Civica ha voluto dedicare all'arte dei banchetti alla Corte dei Medici; le originali mostre dedicate al tartufo, affiancate da incontri a tema, presso la Kalpa Art Living; e ancora il bookshop tematico Cibo per la mente presso la storica Libreria de l'Araldo, con imperdibile selezione di libri e pubblicazioni rigorosamente tartufocentriche.

All'interno di Palazzo dei Priori la Sala del Maggior Consilio ospiterà importanti occasioni di incontro e riflessione con le iniziative “la degustazione del vino nell’epoca dei social media”, con Simona Geri (Sommelier AIS e comunicatore social) e Carlotta Salvini (miglior sommelier Fisar 2019), e “bio e sostenibilita'”, talk con Roberto Cipresso Winemaker seguito da degustazione con Sara Cintelli. Senza dimenticare uno dei momenti più attesi della manifestazione: il premio Jarro, riconoscimento destinato a chi in ambito professionale si sia distinto nella divulgazione della cultura della buona tavola. A ritirarlo domenica 31 ottobre il giornalista e scrittore Fabio Francione, curatore della nuova edizione de “La Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi (ed. la Nave di Teseo 2020), per l'importante lavoro di promozione e divulgazione dell'opera che può essere considerata il libro fondativo della cucina italiana scritta da un grande Maestro in occasione del bicentenrio della sua nascita.

Questo e molto altro ancora da vivere nei due fine settimana di VolterraGusto: un programma da scoprire sul sito della manifestazione ( www.volterragusto.com) che, come da tradizione, offrirà tanti i motivi per trascorrere giorni di piacere e relax in uno dei territori più suggestivi di Toscana.

Per info e aggiornamenti: www.volterragusto.com | mail: infovolterragusto@gmail.com

Ufficio Turistico “Volterra, Valdicecina”: tel. 0588-86099 | mail: info@volterratur.it

ORARI:

SABATO dalle 15 alle 20

TUTTI GLI ALTRI GIORNI dalle 10 alle 20



VOLTERRAGUSTO è un organizzato da Associazione Tartufai dell’Alta Vali Cecina, dal Comune di Volterra, Regione Toscana (contributo della LR 50/95) e la Camera di Commercio Pisa. Con la collaborazione de la Fisar – Delegazione storica di Volterra, il Club Unesco Volterra, CNA, l’Ufficio Turistico Comunale, la Pro-Volterra, Slow Food, il Comitato delle Contrade città di Volterra, l'Associazione Vignaioli Volterra, GF GIAN, il Centro Commerciale Naturale, Confcommercio e Confesercenti, altre associazioni cittadine. Grazie al contributo indispensabile della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.

