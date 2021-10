Arresto cardiaco in Passeggiata a Viareggio, salvato con il defibrillatore

Colto da arresto cardiaco mentre si trovava in Passeggiata a Viareggio, è stato salvato dal tempestivo intervento dei soccorsi con il defibrillatore. L'uomo, un passante di circa 60 anni, si trovava nella zona della Terrazza della Repubblica quando ha accusato il malore. Altre persone che si trovavano lungo la Passeggiata hanno subito soccorso l'uomo, chiamando il 118 arrivato in tempi rapidissimi.

Sul posto gli operatori dell'automedica sud e la Croce Verde di Lido di Camaiore, che hanno constatato l'arresto cardiaco. I soccorsi hanno così impiegato il defibrillatore e, dopo pochi minuti, il ritmo cardiaco dell'uomo ha ripreso così come il respiro. Successivamente è stato accompagnato all'ospedale di Massa, per accertamenti e completamento della terapia.

Come fatto notare dalla centrale operativa del 118 di Viareggio, questa vicenda dimostra ancora una volta l'importanza della gestione integrata di Centrale 118 e mezzi di soccorso, e anche l'importanza della diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare. Un'azione che se attuata con tempestività, può salvare molte vite. L'uso del defibrillatore, in questo caso sul mezzo di soccorso, conferma infine come può incidere sull'evoluzione di un'emergenza medico sanitaria come nel caso di un arresto cardiaco.