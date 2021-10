La Biblioteca di Cascina spegne 19 candeline: festa martedì con due iniziative

Martedì 19 ottobre sarà una giornata speciale per la biblioteca comunale di Cascina, che festeggerà il 19esimo compleanno con una doppia iniziativa.

Due appuntamenti per mettere insieme aspetti locali e riflessioni globali. Per le ore 16 nel giardino Tiziano Terzani è in programma l'inaugurazione della mostra fotografica realizzata con il prezioso contributo di Enzo Conti dal titolo “Quando tutto ebbe inizio”. Una rassegna personale con la selezione di foto storiche, raffiguranti momenti salienti della storia recente di Cascina.

A seguire, dalle 18, la presentazione del libro di Massimo Nava, editorialista del Corriere della Sera, dal titolo “Angela Merkel. La donna che ha cambiato la storia”.

Nella sala grande del primo piano si parlerà del libro con l’autore, con la giornalista Simona Giuntini e con Maurizio Canovaro, direttore del teatro dei Concordi di Campiglia Marittima. L'accesso è libero fino ad esaurimento dei posti consentiti, previa verifica del Green pass. Per la migliore organizzazione del pomeriggio, si chiede di prenotare al numero 050.719 319.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa