Camper vaccini a Empoli, "l'ultimo miglio" della campagna anti-covid al Terrafino

Circa una ventina di persone si sono vaccinate nel camper della Regione che ha fatto tappa questa mattina nell'azienda Pellemoda del Terrafino, zona industriale di Empoli. La valenza della giornata è significativa, per l'entrata in vigore della certificazione verde (green pass) obbligatoria per chi si deve recare fisicamente sul luogo di lavoro.

Non è un numero enorme ma per "l'ultimo miglio della vaccinazione" serve a chiudere la lunga campagna vaccinale offrendo tutti i modi possibili per convincere gli scettici o i timorosi.

All'evento erano presenti il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco Brenda Barnini, la 'padrona di casa Azzurra Morelli, titolare di Pellemoda, Paola Castellacci, presidente Confindustria Empolese Valdelsa, il parlamentare Dario Parrini, il consigliere regionale Enrico Sostegni e i vertici locali delle Asl.

I commenti

"Il camper è stato il simbolo della Toscana e dei ragazzi che uscivano dalla spiaggia e andavano a vaccinarsi - spiega Giani -. Non sapete come ha trainato il senso di responsabilità per le altre generazioni. Siamo la prima regione, potete vedere i dati Gimbe, come ambito di vaccinazione in relazione ai suoi abitanti. Supereremo nei prossimi vaccini i 3 milioni di vaccini prima dose su 3,668 milioni di abitanti".

"Un evento simbolico nella giornata di entrata in vigore del green pass - spiega Azzurra Morelli -, è un impegno che ci siamo presi molto serenamente e un messaggio che abbiamo voluto dare alle imprese e alla cittadinanza per convincerle a fare quest'ultimo passo".

"Nella data di oggi abbiamo tanti dubbi ma sappiamo che tanti colleghi faranno la loro parte - afferma Paola Castellacci -, è un invito a vaccinarsi, un atto di responsabilità che auspichiamo venga fatto da tutti".

"L'ennesima iniziativa da salutare con favore - conclude il sindaco Barnini -, si rinnova il patto tra istituzioni, sanità e lavoro. Credo sia un modo positivo per mettere a tacere gli aspetti polemici e di scontro e concentrarsi su cosa i vaccini ci hanno restituito: la libertà delle vite, dei movimenti e la ripartenza".

Elia Billero