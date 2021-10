"I saperi si consolidano" sui banchi di Fucecchio: corsi pomeridiani al Comprensivo 'Montanelli Petrarca'

Importanti opportunità formative sono in arrivo per gli studenti dell'Istituto Comprensivo “Montanelli Petrarca” di Fucecchio con corsi pomeridiani. Tali corsi saranno dedicati alla matematica (“Algebra in continuità” e "Bilance ed equazioni"), alla cittadinanza (“Nella parola c'è la pace” e "Nella discussione c'è il cittadino") e alla storia (“Testimoni di vita” e "Impariamo dal territorio"). Si tratta di sei moduli, ciascuno della durata di 30 ore, che fanno parte del progetto “I saperi si consolidano”, realizzato dall'istituto fucecchiese e cofinanziato dal Ministero dell'Istruzione e dal Fondo sociale europeo.

Un progetto che riempirà i pomeriggi di ragazzi e adolescenti con tante proposte formative a partecipazione gratuita che si svolgeranno presso la scuola.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito iccomprensivofucecchio.edu.it/ nella sezione ISCRIZIONI CORSI PON (iccomprensivofucecchio.edu.it/iscrizioni-corsi-pon/).

Fonte: Istituto Comprensivo "Montanelli Petrarca" Fucecchio