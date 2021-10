Le Crete Senesi finiscono nella "Toscana dei Veleni": il sindaco di Asciano contro Giletti e La7

"Quanto accaduto non è tollerabile, il danno d’immagine arrecato al nostro territorio comunale, alle Crete Senesi e all’azienda privata stessa è inaccettabile e per questo ho chiesto una rettifica immediata alla redazione altrimenti sarò costretto a perseguire le vie legali".

Così il sindaco di Asciano Fabrizio Nucci in merito alla richiesta di rettifica inviata via pec alla trasmissione de La7 “Non è l’Arena” condotta da Massimo Giletti che nella puntata di mercoledì 13 ottobre ha mandato in onda l’immagine di Baccoleno, nota località nel territorio comunale di Asciano, durante l’approfondimento televisivo intitolato “Toscana e veleni” e avente ad oggetto l’inchiesta sul presunto inquinamento da keu nella Valdelsa fiorentina.

"Veder giganteggiare alle spalle del conduttore che parla di inquinamento quella che è un’icona non solo del nostro territorio ma del patrimonio paesaggistico e naturalistico delle Crete Senesi è stato un colpo al cuore e non posso tollerarlo - ribadisce il sindaco Nucci -. Ne va dell’immagine e dell’identità di una intera comunità che ho il privilegio di rappresentare e che ha costruito il proprio essere sui valori di accoglienza e della salvaguardia dell’unicità di paesaggi rinomati nel mondo esattamente come Baccoleno.

La necessità di fare informazione non può ignorare la correttezza e la verifica di ciò che viene mandato in onda, il rischio è che si calpesti l’informazione stessa. Mi attendo le scuse ufficiali in trasmissione - conclude il sindaco di Asciano - il nostro territorio è stato gravemente ferito".

Fonte: Comune di Asciano - Ufficio Stampa