Estetiste senza qualifica professionale a Prato: multate due attività a Prato

Nei giorni scorsi l’Unità Commerciale della Polizia Municipale ha effettuato una serie di controlli in attività di servizi alla persona con particolare attenzione ai centri estetici. Durante le ispezioni sono emerse irregolarità in due attività di estetista, dove erano in corso trattamenti estetici nei confronti di alcune clienti, presenti sul posto al momento dell’accertamento, eseguiti da personale privo di attestato di qualifica professionale e in assenza del responsabile tecnico designato.

In entrambi i casi nei confronti di ciascuno dei due titolari, rispettivamente un uomo ed una donna di nazionalità estera, entrambi poco più che ventenni, oltre alla prevista sanzione amministrativa di 2 mila euro, sono state sequestrate le postazioni, le attrezzature e i prodotti necessari per lo svolgimento delle attività.

Sempre negli stessi giorni, a seguito di un controllo commerciale in zona Macrolotto zero, è stata accertata l’attività commerciale abusiva esercitata da una cittadina di origine orientale intenta a vendere prodotti ortofrutticoli in assenza di titolo abilitativo. Per la donna è scattato il sequestro di tutta la merce e attrezzature per la vendita, nonché la sanzione amministrativa di 5 mila euro.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio Stampa