"No al Green Pass": 400 persone in piazza Santa Maria Novella

Sono circa 400 le persone radunate a Firenze in piazza Santa Maria Novella per un presidio per dire no al Green Pass. Da oggi scatta l'obbligo nei luoghi di lavoro e la manifestazione è stata organizzata per protestare contro il certificato verde. I manifestanti stanno intonando cori e gridano 'Libertà, libertà'. Presenti numerose bandiere tricolori e anche una bandiera anarchica. Il tutto sta avvenendo in modo pacifico. Massiccia la presenza forze dell'ordine. Nei giorni scorsi gli organizzatori avevano preavvisato alla questura un corteo per le vie del centro, ma ieri sera hanno cambiato programma.