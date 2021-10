Film, musica, medicina: sono 32 i nuovi ambasciatori di Firenze

Salone dei Cinquecento sold out ieri sera per la quinta edizione del Florence Ambassador Award, manifestazione promossa dal Comune di Firenze, in collaborazione con il Destination Florence Convention and Visitors Bureau, Firenze Fiera Congress and Exhibition Center e Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Una cerimonia da red carpet che ha visto sfilare 32 personalità del mondo accademico e professionale, nominate “Florence Ambassador” per aver contribuito all’acquisizione di congressi ed eventi con ricadute importanti sull’indotto economico di Firenze.

Hanno partecipato all'evento Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana; Dario Nardella, Sindaco di Firenze; Cecilia Del Re, assessora sviluppo economico e turismo, fiere e congressi, marketing territoriale del Comune di Firenze; Alessandra Petrucci, rettrice Università degli Studi di Firenze; Carlotta Ferrari, direttrice Destination Florence Convention & Visitors Bureau; Leonardo Bassilichi, presidente Camera di Commercio di Firenze; Federico Barraco, presidente Destination Florence Convention & Visitors Bureau; Lorenzo Becattini, presidente Firenze Fiera.

Ecco i nomi dei 32 ambasciatori:

PAOLO DABOVE: Presidente della GFOSS Geographic Free/Open-Source Software e Ricercatore presso DIATI - Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture presso Politecnico di Torino

LUCA DELUCCHI: Chair del Local Organizing Commitee del Congresso FOSS4G, GIS expert presso Fondazione Edmund Mach (Trento)

SARA BAGASSI: Board member AIDAA - Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica, Executive Committee Member ICAS - International Council of the Aeronautical Sciences

ERASMO CARRERA: Presidente AIDAA - Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica

LAURA BIANCALANI: Direttore Generale Andrea Bocelli Foundation

CLAUDIO CERASA: Direttore Il Foglio

KELLY LIVERS: CMP, CTE Vice President - Meeting and Events Department, Global Atlantic Financial Group

IACOPO OLIVOTTO: Professore Associato Malattie Cardiovascolari, Università degli Studi di Firenze Responsabile Unità Cardiomiopatie, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze

KATIA BALDINI: Coordinatrice Infermieristica, Unit Cardiomiopatie - Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze

CARLO DI MARIO: Professore Ordinario di Malattie Cardiovascolari - Dipartimento di Cardiologia Interventistica AOU Careggi

MARCO A. CASSATELLA: Professore Ordinario Dipartimento di Medicina, sezione di Patologia Generale, Università degli Studi di Verona

FRANCESCO ANNUNZIATO: Professore di Patologia Generale Università degli Studi di Firenze

STEFAN KNIPE: CEO Superior Choices

FRANCESCO PRATI: Direttore Reparto di Cardiologia d'urgenza e UTIC, Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma

ANNA PAOLA CONCIA: Coordinatrice Comitato Organizzatore, Fiera Didacta Italia

SERGIO SERNI: Presidente Congresso SIUD

VINCENZO LI MARZI: Presidente Congresso SIUD

FEDERICO CHIESI: Presidente SICREA

MAURO GRASSI: Direttore ETE - Earth Technology Expo

ANDREA RICCARDO GENAZZANI: Presidente ISGE

GRAZIA TUCCI: Professore Associato Dip. Ingegneria Civile e Ambientale, Università degli Studi di Firenze

MARCO BELLANDI: Professore Ordinario Dip. Scienze per l'Economia e l'Impresa, Università degli Studi di Firenze

ALESSANDRO MUGELLI: Professore Emerito Dip. Neuroscienze, Area del Farmaco e Salute del Bambino, Università degli Studi di Firenze

GIOVANNI CARIDI: ARS Hotel

LORENZO LEONCINI: Professore Ordinario Dip. Anatomia Patologica, Università degli Studi di Siena

ALESSANDRO BIANCHINI: Professore Ordinario Dip. Ingegneria Industriale (DIEF), Università degli Studi di Firenze

GIOVANNI FERRARA: Professore Ordinario Dip. Ingegneria Industriale (DIEF), Università degli Studi di Firenze

ANDREA ARNONE: Professore Ordinario Dip. Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Firenze

AGNESE PINI: Direttrice "La Nazione"

CINZIA TH TORRINI: regista

LORENZO MELANI: Presidente di Fondazione Internazionale Menarini

ZUBIN MEHTA: Direttore Onorario a Vita Maggio Musicale Fiorentino