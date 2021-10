Prenotazioni terza dose Toscana, vaccini per per gli over 60

Prenotazioni terza dose Toscana, quando e come

Dalla giornata di sabato 16 ottobre per gli over 60 della Toscana che si sono vaccinati in seconda dose da almeno 6 mesi sarà possibile prenotare la terza dose. L'annuncio arriva dalla Regione.

Ci si può rivolgere anche alle farmacie e parafarmacie che hanno aperto a prenotazioni e informazioni.

La campagna di vaccinazione con la terza dose in Toscana, ricorda la Regione, è partita lo scorso 20 settembre per le persone ultrafragili, seguite dagli over80, ospiti e persone della rsa, e operatori sanitari.

Dopo le persone “ultrafragili”, per le quali il 20 settembre sono partite le dosi addizionali, crescono ancora le categorie di soggetti che possono accedere alla dose di rinforzo vaccinale, come da indicazioni nazionali nell’ambito della campagna per il cosiddetto “booster”. Nei giorni scorsi sono già partite le terze dosi per over80, ospiti e personale delle Rsa, operatori sanitari o di interesse sanitario, e per gli altamente fragili. Da domani è il turno di coloro di età compresa tra i 60 e i 79 anni, che abbiano già fatto la seconda dose da almeno 6 mesi.

Prenotazioni terza dose Toscana: i commenti

“La partita contro il Covid non è ancora chiusa anche se siamo ben lontani dall’emergenza sanitaria vissuta nel periodo del lockdown. E questo cambio di scenario lo dobbiamo soprattutto alla somministrazione diffusa dei vaccini, che in Toscana ha raggiunto percentuali ragguardevoli, tanto da rendere la Toscana la prima Regione in Italia per estensione della vaccinazione alla popolazione con prima dose e la quarta per ciclo completo con seconda dose - commenta il presidente Eugenio Giani -. Nonostante questo ottimo risultato, continuiamo a lavorare al massimo delle nostre possibilità sia con l’offerta della terza dose di potenziamento del vaccino alle categorie che in questo momento sono al centro dell’attenzione delle ultime disposizioni ministeriali, sia con il rafforzamento dei canali vaccinali, che manteniamo aperti e attivi anche per quelle persone che devono ancora fare la prima dose. La macchina organizzativa del nostro sistema sanitario e la rete di vaccinatori, che ne fa parte, stanno ancora lavorando a pieno ritmo. Solo vaccinandoci potremo lasciarci il Covid alle spalle e salvaguardare lo stato di salute e il benessere della nostra intera comunità. Sono orgoglioso dell’andamento della campagna di vaccinazione e di quanti vi hanno aderito a partire dai nostri giovani”.

“Per la tutela della salute la terza dose di vaccino anti Covid è fondamentale, soprattutto per le persone più fragili per età o patologia - spiega l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini -. Invito tutti coloro per i quali è prevista a farla quanto prima. In particolare, rivolgo ora un appello ai tanti ultraottantenni toscani e alle loro famiglie: se sono passati sei mesi dalla fine del primo ciclo vaccinale contattate il vostro medico, recatevi in farmacia o in un hub sul territorio, anche senza prenotazione. Dopo aver fatto la prima e la seconda, ora ci vuole la terza per continuare a essere protetti. Non possiamo abbassare la guardia proprio ora che grazie al vaccino si vedono importanti segnali positivi”.

“Nelle Rsa stanno procedendo le somministrazioni agli ospiti della terza dose, che dovrebbero concludersi tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre - fa sapere l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli -. Si conferma giustamente la priorità a coloro che sono i soggetti più fragili e più vulnerabili al virus, ovvero gli anziani non autosufficienti che vivono nelle residenze, insieme agli over-80 e al personale sanitario. Oltre a questo, a breve, partiremo con le terze dosi nelle strutture sociosanitarie per persone con disabilità, a vantaggio di un’altra categoria particolarmente vulnerabile. Questo ci consentirà di alzare ulteriormente il livello di protezione all’interno delle strutture, che, dopo il difficile periodo attraversato l’anno scorso quando i vaccini ancora non erano disponibili, hanno visto un grandissimo contenimento dei contagi e delle sintomatologie gravi grazie alle misure di contenimento, al lavoro degli operatori e soprattutto alla vaccinazione. Oggi gli anziani positivi nelle strutture sono 108, a dicembre dell’anno scorso sono arrivati fino a 1965”.

Alcuni dati

Nel contesto nazionale, la Toscana si conferma la prima Regione, insieme alla Lombardia, per coinvolgimento della popolazione generale, con oltre l'80% della popolazione vaccinata con almeno una dose, come riportato dal monitoraggio effettuato dalla Fondazione Gimbe.

Anche come rapporto tra dosi somministrate e consegnate la nostra Regione risulta essere quella con il maggior ritmo vaccinale, con un +4,4% sopra la media nazionale (Toscana: 91,7% - media Italia: 87,3%), secondo quanto riportato dal Report vaccini anti Covid-19 del Governo il 15 ottobre 2021.

Anche per quanto riguarda le terze dosi, la Toscana si colloca sopra le media nazionale. A livello nazionale, dai dati del “Report vaccini anti Covid-19” del Governo (aggiornato alle ore 06:12 del 15 ottobre 2021) le terze dosi risultano essere 487.522 su 87.091.580 somministrazioni totali, quindi lo 0,55%. In Toscana, invece, secondo quanto riportato sul sito Coovid19-Monitoraggio vaccinazioni (dati aggiornati alle ore 11 del 15 ottobre 2021), le terze dosi risultano essere 36.144 su 5.663.448 somministrazioni totali, quindi lo 0,64% (+0,09%).

Vaccinazioni - dati aggiornati alle ore 6 del 15 ottobre 2021

Vaccinazioni totali: 5.658.757, di cui 2.990.362 con prima dose, 2.633.846 con seconda dose, 34.549 con terza

Fascia di età over 80

Dosi utilizzate 639.512 in tutto di cui 321.525 con prima dose; 307.217 con seconda dose, 10.770 con terza dose

Fascia di età 70-79

Dosi utilizzate 729.853 in tutto, di cui 379.420 con prima dose, 344.741 con seconda dose, 5.692 con terza

Fascia età 60-69

Dosi utilizzate 779.760 in tutto, di cui 425.208 con prima dose, 348.486 con seconda dose, 6.066 con terza

Fascia età 50-59

Dosi utilizzate 1.014.794 in tutto, di cui 530.580 con prima dose, 478.763 con seconda dose, 5.451 con terza

Fascia età 40-49

Dosi utilizzate 883.073 in tutto, di cui 466.753 con prima dose, 413.089 con seconda dose, 3.231con terza

Fascia età 30-39

Dosi utilizzate 644.308 in tutto, di cui 345.302 con prima dose, 297.098 con seconda dose, 1.908 con terza

Fascia età 20-29

Dosi utilizzate 580.286 in tutto, di cui 311.989 con prima dose, 266.955 con seconda dose, 1.342 con terza

Fascia età 16-19

Dosi utilizzate 210.610 in tutto, di cui 112.950 con prima dose, 97.583 con seconda dose, 77 con terza

Fascia età 12-15

Dosi utilizzate 176.561 in tutto, di cui 96.635 con prima dose, 79.914 con seconda dose, 12 con terza

***

Prenotazioni terza dose totali (al 15 ottobre): 57.002, di cui 31.478 sul portale online regionale (1.715 over80; 2.336 personale dei presidi residenziali per anziani; 26.306 personale sanitario e di interesse sanitario; 1.121 persone con elevata fragilità) e 25.524 prenotazioni effettuate complessivamente da medici di medicina generale (23.508), pediatri di libera scelta (252) e farmacie (1.764).

Le dosi prenotate dai medici di medicina generale saranno somministrate la prossima settimana: i medici richiedono un determinato quantitativo di dosi in base agli appuntamenti che fissano con i propri assistiti per la settimana successiva, e così via.

Per i medici di medicina generale fino alle ore 14 di domani sabato 16 ottobre sono ancora prenotabili 22.110 dosi Pfizer.

Farmacie e parafarmacie

Chi ha diritto alla terza dose (come chi deve effettuare il primo ciclo vaccinale) - lo ricordiamo - può rivolgersi anche alle farmacie e parafarmacie toscane, che hanno confermato la loro disponibilità a effettuare le prenotazioni e a fornire informazioni, che vanno ad aggiungersi a quelle dove si effettuano anche le somministrazioni.

Questo servizio rivolto a tutti, offerto dalle farmacie, che sono diffuse in modo capillare sul territorio, può essere particolarmente utile, in questa fase, alle persone più anziane, che hanno poca familiarità con gli strumenti digitali.

Personale sanitario e di interesse sanitario

Dallo scorso 11 ottobre, lo ricordiamo, è stato dato il via alla prenotazione della terza dose, tramite il portale online regionale, anche a tutti gli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, se hanno concluso il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi.

Over80

Per le persone che hanno più di ottant’anni la Regione Toscana ha predisposto quattro modalità multicanale di vaccinazione, già a partire dallo scorso 4 ottobre, quando anche per loro è partita la somministrazione della terza dose.

I canali messi a loro disposizione sono:

• il medico di medicina generale: in questo caso si può contattare direttamente il proprio medico oppure effettuare la richiesta sul portale online regionale, cliccando sulla formella “Mi vaccino dal mio medico”;

• le farmacie;

• gli hub e centri vaccinali: in questo caso gli over80 possono andare direttamente al centro vaccinale senza prenotazione oppure prenotare sul portale online regionale nello spazio loro dedicato;

• la vaccinazione a domicilio, contattando il proprio medico di famiglia, qualora siano impossibilitati a muoversi.

Ospiti e personale delle Rsa

Gli ospiti sono vaccinati in Rsa mentre il personale è vaccinato sia in Rsa o presso i centri vaccinali, dopo aver effettuato la prenotazione sul portale online regionale nell’apposita formella dedicata.