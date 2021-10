Strade da asfaltare, Guazzini (CambiaMenti) chiede conto di impegni da rispettare

Via Cusignano, via Gello e via Enzi verranno asfaltate? Lo chiede la consigliera comunale Manola Guazzini, capogruppo CambiaMenti a San Miniato, in una interrogazione che verrà calendarizzata nel prossimo Consiglio comunale di novembre dedicata alle strade di campagna in condizioni non ottimali.

La pavimentazione era stata inserita tra gli obiettivi annuali 2021 del Dup e secondo Guazzini "non risulta nelle vie in oggetto nessun tipo di lavoro eseguito o in corso". Per questo vengono chiamati in causa il sindaco Simone Giglioli e l'assessore ai Lavori Pubblici Marzia Fattori per chiedere conto dell'intervento.