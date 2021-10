Zia Caterina presenta il libro a Gambassi Terme

La conoscono tutti per la bontà d’animo, per la cura e l’amore che ogni giorno riserva ai suoi “Supereroi”, i bambini malati che lei accompagna in ospedale con allegria e leggerezza a bordo del suo eccentrico taxi tutto colorato, colmo di peluche e di divertimenti di ogni tipo. Lei è Caterina Bellandi, conosciuta ai più come zia Caterina e mercoledì 20 ottobre alle ore 18.30 sarà presso la Palestra Comunale di Gambassi Terme (via Enrico Fermi 10). L’occasione vedrà la presentazione del libro “Taxi Milano 25. In viaggio con Zia Caterina, una rivoluzionaria dei nostri tempi” scritto da Alessandra Cotoloni ed edito da Edizioni San Paolo. Per l’evento saranno presenti anche il Sindaco del Comune di Gambassi Terme Paolo Campinoti, l’Assessore alla sanità e alle politiche sociali Samanta Setteducati, la Pediatra della Casa della Salute di Gambassi Terme Dott.ssa Silvia Tamburello e la psicologa per lo sportello di consulenza psicologica dell’Istituto Comprensivo Gonnelli Dott.ssa Cecilia Monge. L’appuntamento vuole essere un’occasione, per coloro che vorranno essere presenti, di ascoltare le testimonianze della zia più famosa d’Italia in un momento di incontro e confronto unico ed emozionante. Dall’uscita del libro sono passati più di sei mesi e zia Caterina non si è fermata un attimo, girando l’Italia intera, da nord a sud, da est a ovest per diffondere il messaggio d’amore che è intrinseco nella sua vita e di riflesso nel volume. L’occasione di incontrare zia Caterina e di confrontarsi con lei rappresenta un dono prezioso, al punto che dopo anni di dedizione a questa attività così speciale a cui ha dedicato la sua vita, Caterina, fondatrice dell’associazione Milano 25 Odv, ha avviato un nuovo progetto di umanizzazione delle cure, per “dare presenza” e non far sentire solo chi si trova ad affrontare momenti difficili, sopratutto dopo la pandemia che per lungo tempo ci ha tenuti lontani, aumentando le distanze per i soggetti più fragili. Lo scorso 8 ottobre, infatti, ha avuto ufficialmente avvio il progetto di umanizzazione delle cure “Prescrivete Zia Caterina” promosso dalla direzioni sanitaria e infermieristica e dall’oncologia dell’ospedale Santo Stefano di Prato. Non si tratta di farmaci, terapie o esami come abitualmente sono indicati in una ricetta medica, ma di una prescrizione particolare, quella di Zia Caterina. È proprio lei a chiedere di essere “prescritta” per iniziare un rapporto di vicinanza con i pazienti e instaurare un legame affettivo che può proseguire, per chi lo desidera, con un viaggio nel coloratissimo taxi. L’obiettivo è quello di rendere il sistema di umanizzazione delle cure il più efficace possibile in settori estremamente sensibili.

Fonte: Ufficio Stampa