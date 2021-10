La banda suona a scuola: gli studenti di Palaia incontrano la Filarmonica Puccini

Musica e balli stamani alle scuole di Palaia. La Filarmonica Puccini infatti, ha fatto visita agli studenti del plesso per presentare la propria attività. I maestri Andrea Landi e Riccardo Zini, sul piazzale comune ai due ordini di scuola, si sono alternati al microfono a raccontare la storia della Filarmonica palaiese e ad illustrare agli studenti quali sono gli strumenti della banda e come si armonizzano tra loro.

Un'ora e mezzo di festa che ha coinvolto sia i ragazzi della secondaria che i bambini della primaria, che, trascinati dalle melodie e dalle coreografie delle majorettes, si sono messi a ballare e ad accompagnare le musiche con il battito delle mani.

La Filarmonica Puccini ha invitato tutti per l'Open Day che si terrà alla sede della banda, in via della Filarmonica a Palaia, sabato 30 ottobre, quando si potrà vedere le foto e i cimeli della Filarmonica, si potranno provare alcuni strumenti e le attrezzature delle majorettes e alcuni volontari dell'associazione spiegheranno come funziona la scuola di musica e di danza. Un'altra occasione di festa che la banda di Palaia vuole offrire alla cittadinanza.

Fonte: Ufficio stampa