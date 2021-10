Capriolo impigliato tra i rovi, i vigili del fuoco lo liberano

Storia a lieto fine questo pomeriggio per un giovane capriolo che era rimasto impigliato tra i rovi e non riusciva più a liberarsi. In soccorso dell'animale sono intervenuti i vigili del fuoco di Montemurlo, chiamati oggi poco dopo le 16 sul sentiero CAI 42, in località San Leonardo.

Il capriolo, intrappolato nei rovi, è stato liberato dal personale dei vigili del fuoco. Dato che l'animale presentava delle ferite, procurate probabilmente mentre tentava di uscire dalla vegetazione spinosa, è stato affidato al personale veterinario della Asl per le cure necessarie.