Controlli nei cantieri edili, i carabinieri denunciano sette persone

Sette denunce e sanzioni per più di quindicimila euro. Questo il bilancio di un controllo nei cantieri edili dei carabinieri di Pisa. controlli nascono dall’esigenza di prevenire gli infortuni nei luoghi di lavoro; l’incremento degli stessi nel settore, come evidenziato dai casi di cronaca anche a livello nazionale, ha imposto la necessità di verificare il rispetto della normativa anti infortunistica a tutela della salute e della sicurezza e dell’osservanza delle misure di prevenzione e contenimento epidemiologico, stante l’attuale scenario pandemico. I carabinieri hanno dunque proceduto a controllare diverse imprese, riscontrandone alcune irregolari e sospendendo alcuni cantieri per carenze in materia di sicurezza; numerosi i lavoratori controllati e 7 le persone deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Sono state infine contestate sanzioni per oltre 15.700 euro.