Mattarella a Pisa, due presidi annunciati in città: 'No Green Pass' e studenti in piazza

In occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pisa, che sarà in città lunedì mattina per inaugurare l'anno accademico dell'Università di Pisa, sono stati annunciati due diversi presidi.

Alle 9 il comitato cittadino "No Green Pass" si ritroverà in piazza Martiri della Libertà, vicino al Palazzo de La Sapienza dell'ateneo pisano dove è atteso Mattarella alle 10, prima di trasferirsi al PalaCus, dove si terrà la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico. Alle 11 invece, nel centro storico, si svolgerà un presidio in una piazza assegnata del sindacato studentesco Sinistra Per, per esprimere critiche alla scarsità di fondi per il sistema universitario.

In questo fine settimana le forze dell'ordine stanno lavorando per organizzare un imponente assetto di sicurezza. Da quanto si apprende il centro sarà presidiato dall'alba di lunedì da decine di agenti. Saranno inoltre chiuse le strade di accesso ai luoghi universitari e impediti cortei.