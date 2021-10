Tragedia a Santa Croce, 47enne muore sul lavoro

Un'altra tragica morte sul lavoro si registra in Toscana. Nella mattinata di oggi, sabato 16 ottobre, un 47enne è deceduto in un magazzino edile di Santa Croce sull'Arno. Le cause del decesso sono ancora da chiarire, ma l'uomo, residente a Santa Maria a Monte, era alla guida del muletto ed è morto sul colpo.

Il fatto è avvenuto nelle vicinanze della Nuova Francesca, in un'azienda che ha sede in via del Bosco. Sono intervenuti i carabinieri e la medicina del lavoro, oltre ai vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto, alla Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno e all'automedica.

Per il 47enne non c'è stato niente da fare. Stando a una prima ricostruzione anche un'altra persona sarebbe stata assistita dai sanitari.

La sindaca Deidda: "Una strage, sempre peggio"

Giulia Deidda, sindaca di Santa Croce sull'Arno, ha scritto: "È morto un uomo stamattina a Santa Croce sull'Arno. È morto mentre lavorava. È una strage, questa, ed è sempre peggio. Così non va bene per niente. Alla famiglia di questo lavoratore va un abbraccio commosso. Tutte le Istituzioni di cui per prima faccio parte hanno il compito urgente di dare risposte per il presente e per il futuro".

Meini (Lega): "Maggiori controlli"

"Purtroppo - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - dobbiamo registrare una nuova morte sul lavoro in Toscana, se non sbagliamo la ventottesima dall'inizio dell'anno, questa volta avvenuta in un magazzino edile di Santa Croce sull'Arno. Vogliamo esprimere la nostra vicinanza ai familiari della vittima ma nel contempo è forte l'amarezza per un ennesimo dramma che si è consumato in ambito lavorativo. Tra l'altro, purtroppo come detto, nella nostra Regione è particolarmente rilevante il numero di morti bianche e questo è un tragico dato su cui occorre riflettere seriamente ed immediatamente. Ci auguriamo, dunque che le recenti decisioni governative, a difesa dell'incolumità fisica dei lavoratori, siano, quindi, davvero utili per fermare questa strage quotidiana. Occorrono maggiori, continui ed attenti controlli nelle aziende e pesanti sanzioni per chi non rispetta le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro."