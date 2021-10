Abc Solettificio Manetti ko, al PalaBetti la Synergy è corsara

Vincere subendo 94 punti è impensabile, e se mai ce ne fosse stato bisogno la partita di questa sera ne è stata la dimostrazione. L’Abc Solettificio Manetti è inciampata nella prima sconfitta stagionale, con la Synergy che ha espugnato il PalaBetti per 82-94. Un’Abc che ha finalmente ritrovato Verdiani ma che ha dovuto fare ancora a meno di Cantini e Scali, quest’ultimo in panchina solo per onor di firma. Due assenze che nel pitturato hanno pesato e non poco, anche se questo non può giustificare un passivo di 94 punti, con gli ospiti che hanno allungato a cavallo tra la terza e la quarta frazione approfittando di un’Abc che, al contario di come ci ha ormai abituati, questa sera non è riuscita a trovare la forza per reagire di fronte alla verve e alla spigliatezza valdarnesi.

Quintetti

Abc: Belli, Corbinelli, Pucci, Delli Carri, Lazzeri

Synergy: Cherubini, Valle, Innocenti, Mijanovic, Diaw

Ottimo l’avvio dei gialloblu che piazzano un break di 7-0 in apertura, ma la controffensiva valdarnese arriva ispirata da Valle per il 7-11 a metà frazione. Da questo momento in poi le squadre viaggiano sul punto a punto tanto che il primo quarto si chiude sul 20-18.

Nella seconda frazione, spinti da Mijanovic e Diaw nel pitturato, gli ospiti allungano, mentre sponda Abc Terrosi e Delli Carri provano a tenere in scia i gialloblu fino ad andare al riposo lungo sul 36-44.

Al rientro dagli spogliatoi l’Abc torna in campo e cambia faccia. Pucci inaugura la ripresa, poi il gioco a due tra Delli Carri e Terrosi vale il 40-44 che costringe coach Caimi al time out. Di Terrosi il 42-44 finchè Pucci chiude un parziale di 9-0 e sigla il sorpasso gialloblu: 45-44. Ma di nuovo gli ospiti riprendono in mano l’inerzia e scappano piazzando un contro break di 13-26 e toccando il +12 al 30′ (58-71).

Nell’ultima frazione, dopo il botta e risposta iniziale dall'arco, Synergy amministra e, sul +16 a firma Ceccherini, fa partire i titoli di coda.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – SYNERGY BASKET 82-94

Parziali: 20-18, 36-44 (16-26), 58-71 (22-27), 82-94 (24-23)

Abc Solettificio Manetti: Pucci 16, Corbinelli 11, Belli 6, Terrosi 20, Delli Carri 19, Verdiani 5, Cicilano 5, Tavarez, Lazzeri, Talluri ne, Lilli ne, Scali ne. All. Betti. Ass. Manetti, Calvani.

Synergy Basket: Valle 13, Cherubini 15, Mijatovic 26, Veselinovic 7, Innocenti 2, Diaw 12, Ceccherini 19, Resti T. ne, Marchionni, Resti S. ne, Sgura, Mancini ne. All. Caimi. Ass. Ratta.

Arbitri: Landi di Pontedera, Agnorelli di Poggibonsi.

Fonte: Abc - Ufficio stampa