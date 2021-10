Incidente tra Ponticelli e San Donato, 22enne in ospedale

Un 22enne è rimasto ferito in un incidente stradale. Era a bordo della sua auto sulla via tra Ponticelli e San Donato, nel territorio di Santa Maria a Monte, quando è uscito fuori strada ed è finito in un fosso, rimanendo incastrato nell'abitacolo.

Il giovane è stato estratto dai sanitari inviati dal 118 e affidato all'ambulanza, che lo ha portato a Cisanello in codice giallo. Inizialmente era stato chiamato anche l'elisoccorso Pegaso, che poi non è arrivato per motivi logistici. Il giovane ferito è residente a San Donato.