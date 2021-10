Laboratori e corsi per incentivare la lettura a Cerreto Guidi

L’istituto comprensivo di Cerreto Guidi ha riservato un posto particolare alla lettura nel curricolo verticale inserito nel proprio piano dell’offerta formativa. Le attività condotte dagli insegnanti sono state implementate con l’intervento di Simone Frasca, autore e scrittore di successo di libri per ragazzi, che terrà un laboratorio alla scuola primaria di Lazzeretto e alle scuole dell’infanzia e Sara Marconi, autrice e formatrice, che effettuerà un corso di formazione in presenza e un tutoraggio a distanza per gli insegnanti che condurranno il laboratorio relativo alla biblioteca scolastica rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di I grado di Cerreto Guidi.

Il 15 ottobre si è tenuto il primo dei 10 laboratori che Simone Frasca condurrà presso la scuola primaria di Lazzeretto e che si rivolge ai bambini della classe seconda e terza. Il laboratorio, che si svolgerà il venerdì pomeriggio, a settimane alterne, fino a marzo 2022, è finalizzato a riportare gioco, e promozione della lettura in presenza nelle scuole dopo un anno di dad.

Ogni giornata prevede la presentazione di un libro dell’autore e tante attività manuali e artistiche che stimoleranno al fantasia dei bambini.

Nel corso del primo laboratorio è stato presentato “Beniamino il libro che diventò un gatto”. “Per l'occasione abbiamo costruito libri-gatti e gli abbiamo fatto attraversare le copertine di libri immaginari, inventati durante il lab. Come previsto i gatti si sono trasformati nel personaggio della storia; succede a chiunque legga un libro molto bello. Devo specificare che ci siamo molto divertiti” questo il commento di Frasca al termine della prima lezione. Insieme all’autore le lezioni saranno seguite dalla docente Rossella Antonini, che insegna italiano nella classe seconda.

I laboratori saranno preceduti dalla presentazione in forma di racconto disegnato del testo a cui il laboratorio si ispira.

Nei prossimi incontri saranno realizzate attività diverse fra cui un laboratorio di fumetto sul tema delle paure ispirato dal libro “Sofia Tante Paure”, un laboratorio di character design ispirato dal testo “Vispo e le tasse-cartone animato pubblica utilità sul tema della storia delle tasse”, un laboratorio creativo “Costruiamo un amico immaginario e poi mandiamolo a Toto Patato” ispirato a Bruno Lo Zozzo. Saranno mescolati i personaggi delle storie, ne saranno costruiti altri e inventate storie con i nuovi eroi a fare da protagonisti. Il laboratorio, ispirato al libro “Mitici Sei”, prenderà spunto dalla mitologia per costruire un super eroe e un super antagonista. Sarà dato ampio spazio alla fantasia e alla creatività che sono state marginalizzate nel periodo della dad.

Per i bambini del primo ciclo è particolarmente accattivante fare attività con uno scrittore che è anche illustratore e veder nascere i personaggi sotto ai propri occhi con pochi tratti di matita lasciati da mani esperte su grandi fogli bianchi.

Simone Frasca terrà anche quattro laboratori presso le scuole dell’infanzia di Cerreto Guidi rivolti ai bambini di 5 anni. Insieme allo scrittore i bambini costruiranno libri a soffietto con grandi illustrazioni che racconteranno la storia da loro creata. I temi scelti sono un viaggio nello spazio per le scuole di San Zio e Bassa e un viaggio nella natura per Lazzeretto e Stabbia.

Per la scuola secondaria di I grado il laboratorio pomeridiano, tenuto dalle insegnanti Deanna Madiai e Sandra Beyrowski con il tutoraggio di Sara Marconi, offre percorsi di lettura e scrittura creativa. Sarà costruito un blog di lettura, uno spazio di discussione online in cui tutti gli studenti potranno raccontare e commentare i libri letti e farne presentazioni per i coetanei. Sarà dato spazio a giochi e videogiochi in biblioteca, attraverso l’ideazione e la realizzazione collaborativa di booktrailers o (video)giochi.

Tutte le attività prevedono la creazione di relazioni, il coinvolgimento, la collaborazione e sono mirate al recupero della socialità in ambienti di apprendimento accattivanti e stimolanti per i ragazzi.

Una parte del laboratorio sarà dedicata alla catalogazione dei nuovi testi che dallo scorso anno, grazie ad un finanziamento europeo, sono entrati a far parte della biblioteca scolastica.

Tutti i laboratori pomeridiani in orario extrascolatico prevedono il servizio mensa per i partecipanti.