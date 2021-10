Investito da un'auto di notte, grave pedone 65enne

Un 65enne è in gravi condizioni in ospedale dopo esser stato investito. Era a piedi su viale Europa a Torre del Lago (Viareggio) quando, all'una di notte, è stato colpito da un'auto. Sul posto sono intervenute l'automedica, l'ambulanza della Misericordia di Torre del Lago e le forze dell'ordine per i rilievi.

L'uomo, di Pisa, è stato trasportato all'ospedale di Cisanello in codice rosso per trauma cranico ed altre ferite.. Le condizioni del 65enne sono apparse subito molto gravi e il medico ha deciso il trasporto diretto all'ospedale pisano.