Aggredito a Pisa, 79enne in prognosi riservata

Un 79enne è in prognosi riservata dopo essere stato aggredito a Pisa. Tra via di Pratale e via Volpi, forse a scopo di rapina, l'anziano è stato colpito, probabilmente da una donna tuttora ricercata dalla polizia. Gli agenti hanno ascoltato i residente e ci sarebbe un testimone oculare.

L'anziano ha subito ferite alla testa ed è rimasto riverso a terra in una pozza di sangue prima di essere soccorso dal 118 è trasferito in ospedale in condizioni gravi. La polizia sospetta che ad aggredirlo sia stata una sola persona con l'intento di rapinarlo.