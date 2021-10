Cuccioli di cane messi in scatole sigillate: soccorsi e salvati a San Pierino

Dodici cuccioli di cane sono stati messi in delle scatole sigillate e lasciati a morire. Il fatto è successo a San Pierino, fuori Fucecchio, e solo il tempestivo intervento dell'Associazione Amici degli Animali a 4 Zampe Onlus ha salvato i dodici animaletti.

La polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa ha contattato l'associazione nel pomeriggio di ieri, sabato 16 ottobre. Erano state scoperte alcune scatole di cartone sigillate con del nastro da pacchi. All'interno, la brutta scoperta: dodici cuccioli.

Sono stati presi in carico e salvati tutti. Sono stati messi in salvo al Parco Canile di Lajatico, gestito dalla onlus. Domani saranno visitati dalla veterinaria, che constaterà il loro stato di salute. In seguito si potranno anche sbrigare le pratiche per l'adozione, nuove info arriveranno nei prossimi giorni.

L'associazione però ha lanciato un appello, dato che i cani hanno molta fame: "Potete acquistare delle pappe da Zooplus e farcele recapitare via corriere. Non avendo un indirizzo al Parco Canile, le pappe saranno inviate al domicilio di una nostra volontaria e da lì verranno poi recuperate al rifugio". Questo il link dove acquistarle, per la spedizione bisogna contattare la pagina Fb dell'associazione.