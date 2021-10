Pubblica Assistenza in lutto per la morte di Sauro Salvadori

Se ne è andato per un malore durante una battuta di caccia e adesso Empoli lo piange. Sauro Salvadori, 73 anni, è scomparso nella giornata di ieri, sabato 16 ottobre, vicino a Magliano nel Grossetano. Un infarto se lo è portato via, lo ha trovato un compagno di caccia alle prime luci dell'alba.

Sul posto i carabinieri e i sanitari inviati dal 118, ma non c'è stato niente da fare per lui. Sauro Salvadori era di Empoli, era in pensione dopo aver lavorato a lungo con Coop e per tanti anni ha avuto a che fare col volontariato, era infatti uno dei volti noti delle Pubbliche Assistente di Empoli e Castelfiorentino.

"Ci mancherai Sauro, mancherai a tutti noi. Ci mancherà il tuo sorriso. Non lo diciamo mai, perché siamo abituati a "correre", ma in momenti come questo viene da riflettere su quanto siamo importanti l'uno per gli altri all'interno di questa "famiglia". Ciao caro Sauro, porteremo sempre nel cuore l'immensa persona che sei, il collega, l'autista, l'amico" scrive la Pubblica Assistenza.