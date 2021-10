Tragico incidente nella notte a Sesto: muore 17enne, grave 19enne

Tragedia nel Fiorentino nella notte tra sabato 16 e domenica 17 ottobre. Un 17enne è morto in seguito a un incidente stradale, un altro ragazzo di 19 anni è in ospedale gravemente ferito.

L'incidente è avvenuto a Sesto Fiorentino in via Berlinguer vicino a un sottopassaggio. Il 17enne era in sella a uno scooter assieme a un amico 19enne; verso le 3 c'è stato un frontale con un'auto condotta da un 27enne, poi negativo all'alcol test.

Il 17enne è morto subito nello scontro, a nulla sono valse le operazioni di rianimazione. Il 19enne è invece in ospedale a Careggi in grave condizioni. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche i carabinieri per ricostruire la dinamica.