Sorpreso a spacciare, arrestato 21enne

Un 21enne è stato arrestato a Firenze. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre vendeva una dose di cocaina a un uomo in cambio di 40 euro. Lo scambio tra il giovane - di origini marocchine - e l'acquirente è avvenuto in via dell'Argingrosso. Entrambi sono stati fermati dai carabinieri che li hanno perquisiti ritrovando il pacchetto contenente la cocaina (0.7 grammi) e i soldi della cessione, che sono stati sequestrati insieme alla sostanza stupefacente. Il 21enne, trattenuto presso la caserma di Oltrarno, sarà giudicato con il rito direttissimo domani mattina mentre l'acquirente è stato segnalato alla prefettura.