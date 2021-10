Abc Castelfiorentino corsaro: espugnato il parquet del Pino Firenze

Dopo la vittoria casalinga all’esordio, è arrivata anche la prima vittoria in trasferta per l’Under 15 Eccellenza gialloblu, andata ad espugnare il parquet del Pino Firenze per 63-78.

Ottimo l’approccio castellano: un primo quarto con l’attacco sugli scudi vale infatti il 15-22 al 10′. Nella seconda frazione la storia non cambia, almeno fino agli ultimi due minuti prima dell’intervallo lungo, che vedono i padroni di casa riavvicinarsi approfittando di un calo di lucidità sponda Abc (31-36).

Al rientro dagli spogliatoi la truppa castellana torna aggressiva toccando anche il +20 per poi andare all’ultimo riposo sul 46-62. Così, nella quarta frazione, l’Abc resta in controllo, rispedendo indietro i tentativi locali di rientrare e amministrando fino allo scadere.

Prossimo impegno domenica alle ore 16 di nuovo in trasferta sul difficile campo del Cus Firenze.

PINO FIRENZE – ABC CASTELFIORENTINO 63-78

Parziali: 15-22, 16-14, 15-26, 17-16

Tabellino: Ticciati 19, Baldi, Zecchi 2, Borghesi 11, Carzoli 15, Ciulli, Grassi 2, Vallerani 14, Casadei 2, Agbegninou, Leti 8, Marchetti 5. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa