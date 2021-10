Autorimessa in fiamme ad Agliana, vigili del fuoco in azione

Nella giornata di oggi i Vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti per un incendio, all'interno di un'autorimessa privata attigua ad una civile abitazione, in via del Calice ad Agliana.

Intervenute le squadre vigili del fuoco della sede centrale con una squadra e un autobotte, con il supporto di un'ulteriore autobotte e della pala gommata dal comando di VF di Prato per le operazioni di smassamento e messa in sicurezza dello stabile.

Non si registrano danni a persone.