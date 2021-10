Biancorosso Sesa, prima sconfitta stagionale per un solo punto

Arriva nel match con Campi Bisenzio la prima sconfitta stagionale del Biancorosso Sesa che perde per 68-69 dopo un finale punto a punto. La gara, come si vede dai parziali, è sempre molto equilibrata con nessuna delle due che riesce a prendere il sopravvento.

Si arriva così a pochi secondi dalla sirena con la squadra di coach Valentino che, sotto di un punto, difende forte e riconquista il possesso quando mancano appena 7 secondi alla sirena.

Nel timeout viene disegnato un gioco che libera Ghizzani al tiro ma la conclusione dell'esperto giocatore biancorosso si ferma sul ferro. Mazzoni prova come può il tapin a rimbalzo ma la palla non ne vuol sapere di entrare e così gli ospiti festeggiano la vittoria.

"Sapevamo che Campi è una squadra ben attrezzata - spiega coach Valentino - e venivamo da una settimana non facile per alcuni problemi. Detto questo abbiamo concesso un po' troppo in difesa pur restando in contatto con loro. Nel parziale decisivo abbiamo provato senza riuscirci a prendere in mano la partita ed alla fine, con un punteggio così equilibrato, finiscono per contare anche le piccole situazioni e da questo punto di vista, evidentemente, ci è mancato qualcosa".

"Sull'azione decisiva - prosegue - avevamo disegnato la rimessa con uno scarico di Giannone su Ghizzani ma il tiro, purtroppo, non è entrato e sul tapin di Mazzoni c'è stato anche un fallo che non è stato fischiato. Al di là di questo la gara ci ha detto che non possiamo permetterci cali di tensione perchè il campionato non è facile. Comunque un bravo ai ragazzi che hanno perso di un niente contro una squadra di indubbio valore".

BIANCOROSSO SESA - CAMPI BISENZIO 68-69

BIANCOROSSO SESA

Baccetti 5, Menichetti 6, Mazzoni 11, Giannone 13, Berti 13, Ghizzani 8, Malventi, Cerchiaro 2, Pinzani 8, Cappelletti, Maltomini, Berardi 2. All. Valentino (ass. Mazzoni/Vercesi)

CAMPI BISENZIO

Mannucchi 2, Corsi 12, Dionisi 14, Daniel 15, Acciaioli 2, Torres 11, Ionta 4, Massoud 7, Vignozzi 6. All. Bonetti

Parziali: 16-20, 35-35, 55-56

Fonte: Use Basket Empoli