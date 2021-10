Convegno su Firenze dopo la Prima Guerra Mondiale

Mercoledì 20 ottobre si terrà un convegno organizzato dalla presidenza del Consiglio comunale unitamente all’Istituto Storico della Resistenza e con l’Assessore Alessandro Martini, dal titolo “La Grande carneficina. Firenze dopo la Prima Guerra Mondiale tra lutti, dolori e speranze”.

“Ricorderemo, in questo modo, il lutto in città per le migliaia di caduti fiorentini e della situazione a Firenze negli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale. Un’iniziativa che a più di 100 anni dalla guerra dedicherà una riflessione sul dolore e sulle problematiche che pervasero l’Europa intera”.

Un’iniziativa, nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, alle ore 17.30, che a più di 100 anni dalla Grande Guerra ribadirà che la Città di Firenze ripudia ogni totalitarismo e ogni guerra.

Il programma vedrà i saluti istituzionali del presidente del Consiglio comunale Luca Milani, dell’Assessore Martini e del Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea Matteo Mazzoni. Luca Brogioni coordinerà l’incontro che prevede gli interventi del professore di Storia contemporanea dell’Università di Siena Nicola Labanca e del professore di Storia contemporanea dell’Università di Firenze Roberto Bianchi.

