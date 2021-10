Pesca, viene dal Cuoio uno dei campioni del mondo: è Cristian Matteoli

Il pescatore Cristian Matteoli vince ancora. Con la sua squadra è diventato campione del mondo. Viene dal Comprensorio del Cuoio - originario di Santa Croce dove lavora nella rifinzione di pellame, vive a Fucecchio - con la sua squadra ASD Oltrarno Colmic ha vinto il mondiale a Novi Sad, in Serbia.

Per la precisione la squadra di Matteoli ha vinto il Campionato del Mondo di Pesca al Colpo per clubs che si è tenuto sabato 16 e domenica 17 ottobre nella cittadina serba. Il team viene dalla Val di Sieve e annovera, oltre a Matteoli, anche Jacopo Falsini, Francesco Reverberi, Andrea Fini, Filippo Beltrami e Maurizio Fedeli.

Uno squadrone che ha sbaragliato la concorrenza. Nonostante un campo gara non in perfette condizioni a causa del clima, l'ASD Oltrarno Colmic ha ottenuto il titolo. La competizione era la Coarse Angling. Per Matteoli non è la prima volta, già nel 2018 aveva stravinto al campionato italiano.