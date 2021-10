Elezioni amministrative 2021, dopo i ballottaggi la Toscana ha tutti i nuovi sindaci

"Con il voto dei ballottaggi di oggi, si è chiusa anche in Toscana la tornata delle elezioni amministrative di quest'anno. A tutti i sindaci, di nuova nomina o riconfermati, voglio esprimere i più sentiti e migliori auguri di buon lavoro, ricordando che da Anci Toscana avranno sempre sostegno, collaborazione e supporto". Il presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni saluta così tutti i nuovi primi cittadini della regione. "Fare il sindaco è un onore e un onere tutto speciale, difficilmente confrontabile con altre esperienze: è bellissimo e faticosissimo, un grande impegno fatto di responsabilità ma anche di tante soddisfazioni - sottolinea Biffoni - Un impegno che durante la pandemia è diventato ancor più difficile e gravoso, ma che i sindaci hanno dimostrato sul campo di saper fronteggiare, facendo capire una volta di più quanto sia importante una figura fondamentale, prima rappresentante e aggiungo baluardo dello Stato sul territorio. Oggi le inedite sfide che arrivano con il Pnrr e i fondi europei metteranno di nuovo a dura prova i primi cittadini: ma sono certo che insieme potremo affrontarle e superarle".

Il presidente aggiunge che "proprio per questo, la nostra associazione è pronta per essere di supporto e affiancare i sindaci, per mostrare le opportunità esistenti, per coinvolgerli nelle attività, nei corsi, nei servizi, per tenerli aggiornati sulle novità normative, per funzionare da raccordo e snodo tra i vari livelli istituzionali. Anci Toscana potrà continuare a svolgere al meglio la sua attività se potrà contare sul contributo di idee e proposte che verranno dai primi cittadini, dalle loro squadre e dalle loro comunità, E come è ormai consueto nel mio mandato da presidente - conclude Biffoni - continuerò a confrontarmi con tutti i sindaci sui temi che maggiormente interessano la pubblica amministrazione, la nostra regione e la nostra associazione".

"Oggi é davvero una bella giornata per il Partito Democratico, da Roma a Torino, passando per la Toscana, dove Massarosa va al centrosinistra con una grande vittoria della nostra Simona Barsotti! Con oggi sono 20 i comuni della regione di questa tornata elettorale in cui risultiamo maggioranza. Il Pd si conferma il baricentro di coalizioni ampie e proposte di governo credibili. Credo ci vengano riconosciuti anche la serietà e l’atteggiamento di chi, in questi mesi difficili, ha tenuto insieme il rigore per la tutela della salute dei cittadini e le misure per risollevare l’economia, a partire dal Pnrr. Peccato per Sansepolcro, dove Andrea Laurenzi non ce l’ha fatta per poche centinaia di voti". Così Simona Bonafè, segretaria del Pd toscano.

"Bellissima la vittoria di Fabrizio Innocenti a San Sepolcro. Un ottimo risultato per un candidato sostenuto da Forza Italia che si conferma, ancora una volta, una forza politica moderata con progetti seri e credibili per le città. Sono certa che il nuovo sindaco sarà all’altezza del compito che gli è stato affidato dai cittadini e saprà proporre progetti e servizi ben presto fruibili da tutti. Ad attenderlo c’è un compito assai importante e, certamente, stimolante, considerato il ruolo demandato agli amministratori locali nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Spero di poterlo incontrare presto nei tavoli di programmazione tra governo ed enti locali”. Lo dichiara il sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini.