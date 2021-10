Fiera di Scandicci, oltre 350 mila presenze in 9 giorni

Oltre 350 mila presenze complessive nei nove giorni della Fiera di Scandicci, iniziata sabato 9 e terminata domenica 17 ottobre 2021, con 18.342 metri quadri di superficie espositiva per 210 stand, mentre gli ambulanti nel giovedì del Fierone sono stati 182, distribuiti su oltre 1,3 km di strade cittadine.

Sono questi i numeri della Fiera 2021 organizzata in sicurezza garantendo l’accesso ai possessori di Green Pass o referto di tampone negativo (circa mille effettuati nelle due postazioni allestite, un caso di positività riscontrato), grazie ai sistemi predisposti dal Comando di Polizia Municipale, dall’organizzazione gestita da Sicrea, e con il contributo unico dei volontari delle associazioni Racchetta, Humanitas, Misericordia, Croce Rossa.

Durante i nove giorni di Fiera l’ordine pubblico è stato assicurato dai Reparti della Compagnia dei Carabinieri di Scandicci.

Il numero delle presenze in Fiera è stato calcolato a partire dai 250.872 accessi all’area espositiva registrati grazie ai tappeti conta persone, ai quali sono state aggiunte le 60 mila persone presenti al Fierone del giovedì e alle 40 mila del luna park conteggiate con l’utilizzo delle telecamere e delle immagini dei droni. Complessivamente per l’organizzazione della Fiera sono stati utilizzati oltre cento dispositivi tecnologici come tappeti conta persone, telecamere, tablet per leggere i green pass.

Il numero massimo di accessi contemporanei durante i nove giorni sono stati registrati al giovedì, con un afflusso di 4200 persone nelle aree espositive pari al 70 percento della capienza massima consentita dalle norme anticovid, seguito dalle 3800 presenze nei padiglioni conteggiate alle 18 della prima domenica. Per consentire alle persone con i requisiti di accedere più volte all’area espositiva della Fiera passando la fila sono stati anche distribuiti a chi ne ha fatto richiesta oltre 11 mila braccialetti Io Pass.

Il Comando di Polizia Municipale durante la Fiera e il Fierone ha effettuato controlli sul rispetto del distanziamento e dell’uso delle mascherine su oltre 500 esercenti, tra espositori e ambulanti.

Una restituzione pubblica dell’impegno organizzativo per la Fiera 2021 si è tenuta venerdì 15 ottobre nel corso del convegno “Pubblico spettacolo e fiere. Pianificazione e applicazione dei protocolli di sicurezza ai tempi del Covid 19- Progettualità e tecnologie per le ripresa degli eventi” organizzato dal Comune di Scandicci, con la partecipazione del Presidente della Regione Toscani Eugenio Giani e gli interventi del Sindaco Sandro Fallani, dell’assessore alla Sicurezza della Regione Toscana Stefano Ciuoffo, dell’assessore allo Sviluppo economico e alla Fiera del Comune di Scandicci Andrea Franceschi, del Direttore di Anci Toscana Simone Gheri, del Comandante della Polizia Municipale di Scandicci Giuseppe Mastursi, di Mauro Niccoli di Sicrea e di Francesco Mereu della Secur&Secur.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa