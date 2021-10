Fiom Cgil Pistoia accorpata a Firenze e Prato. Calosi segretario generale

All'interno del processo sperimentale di accorpamento delle strutture Fiom, attualmente in corso in Toscana, l’assemblea generale della Fiom pistoiese ha eletto oggi all'unanimità il nuovo Segretario Generale dei metalmeccanici della provincia, Daniele Calosi, che rimane alla guida anche della Fiom fiorentina e pratese. Presenti all'assemblea Luca Trevisan per la Fiom Nazionale, Massimo Braccini Segretario Regionale Fiom, il Segretario uscente Paolo Mattii e Daniele Gioffredi, Segretario della Camera del Lavoro di Pistoia.

Il Segretario Calosi, già al lavoro, ha dichiarato: "Con Pistoia prosegue il progetto avviato dalla Fiom regionale e condiviso da tutta la Cgil: l'accorpamento sperimentale funzionale di più strutture Fiom in Toscana per rendere il sindacato più forte, efficace e vicino a lavoratori ed iscritti, tenendo conto delle peculiarità e delle specificità del territorio. Dopo che nel novembre 2020 la riorganizzazione aveva già accorpato Firenze e Prato, oggi riuniamo l'area industriale più importante della Toscana.

Semplificare non significa togliere, al contrario; a prescindere da ragionevoli esigenze di razionalizzazione, l'obiettivo è unire gli assetti organizzativi per aumentare il presidio sul territorio, dare centralità ai delegati, tutelare al meglio i diritti dei lavoratori, garantirne la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Pistoia avrà un funzionario Fiom presso gli uffici della Camera del Lavoro di Via Puccini. Andrea Vignozzi infatti si dedicherà a seguire i metalmeccanici della provincia e a portare avanti altri cambiamenti in questa direzione, per rafforzare la Fiom nei luoghi di lavoro e nel rapporto con le istituzioni. Ringrazio le lavoratrici e i lavoratori per la fiducia, sono molto orgoglioso di rappresentare l'organizzazione in un'area più vasta e strategica. Un grazie in particolare a Paolo Mattii per il lavoro che ha svolto fino qui. Mi impegnerò al massimo, come ho sempre fatto, ascoltando le istanze di tutti per trasformarle in un'unica voce, chiara e forte, quella dei metalmeccanici.”

Daniele Calosi, classe 1969, inizia a lavorare alla Nuovo Pignone nel 1991 e nel 1993 diventa delegato Fiom Cgil. Dal 1998 è funzionario sindacale e l'8 Marzo 2013 viene eletto Segretario Generale dei metalmeccanici di Firenze, poi confermato al Congresso del 2018. È dirigente regionale e nazionale Fiom, coordinatore per la segreteria nazionale Fiom del gruppo Nuovo Pignone. Dal 30 novembre 2020 è anche alla guida della Fiom di Prato e da oggi assume inoltre l'incarico di Segretario Generale della Fiom Cgil di Pistoia.