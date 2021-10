Fondazione e rinascita: doppia festa per la Pubblica Assistenza di Fucecchio

Per la Pubblica Assistenza di Fucecchio è stata una domenica di festa: con un anno di ritardo causa Covid è stato possibile festeggiare al teatro Pacini e in piazza Montanelli due importanti anniversari dell’associazione di soccorso fucecchiese, i 125 anni dalla fondazione e i 40 dalla rinascita.

Era infatti il 1895 quando degli operai di zona fondarono una prima società di mutuo soccorso, mentre nel 1980 l’associazione ripartì dopo che nel Ventennio questi sodalizi laici vennero stati sciolti e i beni confluiti nella Croce Rossa.La Pubblica fucecchiese rinacque grazie agli aiuti di quella santacrocese, la quale prestò del denaro e un’ambulanza per iniziare i primi servizi.

L’associazione guidata dal presidente Luigi Checchi e con tutto il Comitato Direttivo vuole ringraziare tutti gli intervenuti: i sindaci di Fucecchio e Cerreto Guidi Alessio Spinelli e Simona Rossetti, il presidente di Anpas Toscana Dimitri Bettini, il senatore Dario Parrini e il presidente della Regione Eugenio Giani.

Oltre a loro le associazioni invitate, i soci fondatori e gli ex presidenti, che sono stati premiati con un attestato; senza dimenticare tutti i volontari e i dipendenti, senza i quali la Pubblica Assistenza non potrebbe andare avanti. Nell’occasione sono stati anche inaugurati e benedetti, dal parroco Don Donato, tre nuovi mezzi: l'ambulanza F23, un mezzo attrezzato e un pulmino da nove posti per il trasporto sociale. Un ringraziamento alla comunità fucecchiese che ancora una volta ha dimostrato vicinanza e sensibilità nei confronti della Pubblica Assistenza di Fucecchio.

Fonte: Ufficio Stampa