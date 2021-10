Green Pass, tamponi rapidi alla Misericordia di San Casciano

Per venire incontro alle esigenze di molti cittadini, lavoratori, studenti e insegnanti che si sono rivolti in questi giorni alla Misericordia di San Casciano chiedendo la possibilità di effettuare il tampone rapido per esigenze di lavoro, sia al fine di poter avere il Green Pass che per controllare il proprio stato di salute, il poliambulatorio situato in viale Tommaso Corsini ai numeri civici 35/37 si è attrezzato per effettuare anche i tamponi rapidi con risultato in soli quindici minuti.

Per poter effettuare il tampone rapido presso la struttura della Misericordia, occorre prenotarsi telefonando al numero 055 820235 e lasciare il proprio nome e cognome. Una volta ottenuto l’appuntamento ci si dovrà recare presso la sede per sottoporsi alle operazioni di triage, presentando carta d’identità e tessera sanitaria. Il tampone rapido per l’individuazione dell’antigene del Covid 19 è un test di screening che indica se il soggetto è positivo oppure negativo. Per sottoporsi al test non occorre la prescrizione del Medico di Base. Una volta effettuato il test e in caso di esito negativo, potrà essere ottenuto il Green Pass.

Il poliambulatorio della Misericordia di San Casciano effettuato il tampone rapido è in grado di rilasciare in soli quindici minuti il risultato e, in caso di esito negativo, il codice QR ovvero il Green Pass sia via e-mail sia via sms. Il Green Pass, una volta effettuato il test, si può ottenere anche via telefonino con le App "Io" e "Immuni". Il Green Pass ottenuto con questo tipo di test ha una validità di 48 ore e ha un costo di 15 euro.

Per prenotare il tampone rapido occorre telefonare al numero 055 820235 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19:30 e il sabato dalle 9 alle 12.

Fonte: Ufficio Stampa