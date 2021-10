"I love Lego" a Firenze: 2mila visitatori in 5 giorni al Museo degli Innocenti

A Firenze un grande successo per la mostra I LOVE LEGO che, dopo soli 5 giorni dalla sua apertura lo scorso 13 ottobre, supera i 2mila visitatori attirando al Museo degli Innocenti i tantissimi appassionati, tra adulti e piccini, di quei mattoncini “prodigiosi” che ogni anno fanno giocare oltre 100 milioni di persone.

Fortissimo l’entusiasmo per i meravigliosi diorami in mostra ma anche per le particolarissime e geniali rivisitazioni delle opere classiche in chiave Lego di Stefano Bolcato, per le simpaticiassime vignette Legolize e, naturalmente, per le due creazioni site specific a firma di Luca Petraglia, la facciata della Basilica di Santa Croce e il Campanile di Giotto.

A Firenze è scoppiala la “Legomania” non solo tra i più grandi ma anche tra i bambini che, in completa sicurezza e con tutti gli accorgimenti di prevenzione sanitaria, finalmente tornano a essere protagonisti in mostra, ad approcciarsi al mondo LEGO, sperimentare e costruire i propri fantastici minimondi.

Per garantire l’accesso alla mostra nel rispetto di tutti gli standard di sicurezza ed evitare lunghe attese in biglietteria, è fortemente consigliata la prenotazione dal sito ufficiale www.ilovelegofirenze.it.

La mostra I LOVE LEGO è organizzata con il patrocinio del Comune di Firenze, della Camera di Commercio di Firenze e dell’Istituto degli Innocenti, è prodotta e organizzata da In Your Event - azienda di eventi che trasforma le idee in manifestazioni di successo e che attualmente gestisce gli eventi all’interno del Museo degli Innocenti - e Piuma in collaborazione con Arthemisia.

La mostra è realizzata grazie ad alcuni dei più grandi collezionisti privati e non è direttamente sponsorizzata da LEGO.

Sede

Museo degli Innocenti

Piazza della Santissima Annunziata, 12

50121 Firenze

Date al pubblico

13 ottobre 2021 – 31 gennaio 2022

Orari di apertura

Dal lunedì alla domenica dalle 11:00 alle 18:00

(ultimo ingresso 17.15)

Martedì chiuso

Biglietti

Intero: 13,00 euro

Ridotto: 11,00 euro

Bambini 6-11 anni: 6,00 euro

Bambini sotto i 6 anni – ingresso gratuito

Info e prenotazioni

www.ilovelegofirenze.it

www.museodeglinnocenti.it

booking@istitutodeglinnocenti.it

Telefono: +39 055 2037122

Hashtag ufficiale

#ILoveLegoFirenze

Fonte: Ufficio Stampa