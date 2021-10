Il Teatro Niccolini di San Casciano apre la campagna abbonamenti

E’ partita con un fiore, un omaggio floreale da distribuire ai cittadini, un simbolo che profuma di palcoscenico e che inonda la quotidianità della comunità sancascianese, colta a passeggio e di sorpresa tra i banchi del mercato del lunedì.

La riapertura del Teatro comunale Niccolini che, dopo un anno e mezzo di stop causato dalla pandemia, prenderà vita nello stabile chiantigiano con la nuova stagione di prosa e musica in partenza a dicembre, è un invito a rispristinare una dolce abitudine di cui troppo a lungo si è avvertita l’assenza: tornare a teatro, tornare e vivere e ad amare con emozione ogni suo gemito.

Il primo, segno tangibile di una significativa rinascita dopo il Covid, è quello di “Un fiore di campagna”, per il lancio della campagna abbonamenti, appena partita, promossa dal Comune di San Casciano e dallo storico partner nella programmazione artistica, Fondazione Toscana Spettacolo.

L’organizzazione, curata da Arca Azzurra, mette in atto idee e proposte sfiziose e divertenti volte a stimolare interesse e curiosità, a diffondere anche in forma itinerante puntuali comunicazioni sulle diverse modalità di abbonarsi ai sette titoli che compongono la stagione 2021-2022 del Teatro Niccolini.

“Le iniziative, dai toni allegri e coinvolgenti, favoriranno la partecipazione della cittadinanza alle attività e alle proposte artistiche che riprendono nel nostro bel teatro – dichiara l’assessore alla Cultura Maura Masini – anche questo vuol dire produrre cultura e diffonderne i linguaggi nel territorio con una modalità performativa, sinonimo di quella dimensione sospesa, al confine tra finzione e realtà, che può offrire solo il teatro”.

“Ogni lunedì, dei mesi di ottobre e novembre, in occasione del mercato settimanale di San Casciano – fa sapere Valentina Strambi della segreteria organizzativa del Teatro - è prevista la distribuzione di un fiore o di un seme con il materiale informativo sulla stagione accompagnata dal mood “Semina cultura, il teatro riapre!”.

La consegna artistico-vegetale ad indicare la vita che riecheggia tra platea e palchi del teatro ottocentesco, uno dei più ampi e storici del Chianti, si accompagna all’evento “Kamishibike” che consiste in un intervento di animazione su due ruote nell’ambito delle iniziative all’aperto previste nel mese di ottobre nelle piazze di San Casciano.

“Un percorso in bicicletta - spiega Valentina Strambi - per raccontare e narrare il nuovo programma del Niccolini anche attraverso alcune letture animate”. Le giocose atmosfere da paura della festa di Halloween offriranno un ulteriore pretesto per amplificare la comunicazione on the road sulla campagna abbonamenti del Niccolini attraverso una girandola di performances artistiche che busseranno alla porta per interrogare i fortunati sul quesito esistenziale: “Dolcetto o stacchetto?”. Un terzetto di animatrici e animatori sorprenderanno le famiglie con gingle, letture ed esibizioni nel genere street theatre, imbucando nelle cassette postali volantini informativi. L’evento è previsto il 31 ottobre tra le ore 18 e le ore 21.

Altra iniziativa da mettere in agenda è il viaggio esplorativo che porta gli spettatori alla volta degli angoli più reconditi e insoliti del Teatro Niccolini per illustrare spazi, aperti esclusivamente in questa occasione, e spettacoli della nuova stagione affidandone la descrizione particolarmente evocativa ad alcune attrici e attori. Una presentazione speciale che prenderà forma nelle “Stanze segrete”, una per ogni serata del Teatro che rinasce. L’evento è previsto nella seconda metà di novembre.

Info: Ufficio del Teatro tel. 055 8256388, teatroniccolini@gmail.com.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino