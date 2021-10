Cinque persone, tra cui tre minorenni, sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale in Mugello. A Vicchio, in via Arsella, nella mattinata di oggi (lunedì 18 ottobre) si sono scontrate due auto. Due adulti e tre minori sono stati estratti dal personale dei vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo e poi affidati ai soccorsi. Sul posto l'elisoccorso Pegaso. I feriti sono in ospedale.