Le bellezze di Montopoli in un documentario, il sindaco: "Spot internazionale"

Un biglietto da visita per far conoscere il Comune di Montopoli in Val d'Arno a livello internazionale. È stato presentato questa mattina il documentario che racchiude in cinque minuti le bellezze artistiche, paesaggistiche, storiche e culturali del comune.

"European projects network, che ci segue per l’europrogettazione – ha aperto il sindaco Giovanni Capecchi – ha realizzato un video promozionale per valorizzare le potenzialità che ha il comune di Montopoli. Sarà il nostro biglietto da visita sui portali della commissione europea, ma anche per la promozione del territorio. Qui è racchiuso il bello e la ricchezza che questo territorio può offrire, dai gioielli architettonici come il Conservatorio di Santa Marta alle eccellenze delle nostre aziende".

Vedute aeree si alternano a piccoli dettagli in una continua scoperta anche per chi conosce bene questi luoghi. "Si tratta di un punto di partenza – ha aggiunto Valerio Martinelli assessore alla promozione del territorio e curatore dell'iniziativa – questo video è in inglese ed è lo strumento con il quale ci presentiamo in Europa e ai turisti. Qui offriamo alcuni scorci e sguardi: é la prima tappa di un processo più duraturo. I prossimi appuntamenti potranno essere dedicati a degli approfondimenti sulle specifiche realtà. Ringrazio chi ha collaborato alla buona riuscita, imprese, associazioni ed enti. Un lavoro di squadra con un grande obiettivo comune".

Nelle immagini si vede l'ex convento di Santa Marta, la Torre di San Matteo e il centro storico, le ricchezze del Museo Civico, il Santuario di San Romano e la chiesa di Marti, la Pieve di Santa Maria Novella. E ancora, Torre Giulia e atri scorci, sino a parlare anche della Battaglia di San Romano. Poi ci sono le eccellenze enogastronomiche il vino e la carne e quelle artigianali della lavorazione della pelle.

"Montopoli è uno scrigno – ha concluso l'assessora alla cultura e al turismo Cristina Scali -. Questo video è un invito a guardare oltre le porte, perché dietro sono conservate delle meraviglie. Guardandolo si ha una scossa. La bellezza è qui, davanti ai nostri occhi".

Fonte: Comune di Montopoli - Ufficio Stampa