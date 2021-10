Lotta contro i piccioni a Siena: sistema anti volatile nel Cortile del Podestà

In corso i lavori di dissuasione volatili all'interno del Cortile del Podestà. Investiti dall’amministrazione comunale 4.800 euro per una revisione generale di capitelli, catene, lanterne e portoni. Oltre ai nuovi dissuasori è stato installato sopra alla Lupa del Cortile, in accordo con la Soprintendenza a tutela del patrimonio artistico della città , un sistema anti volatile all’avanguardia.

"Prosegue l'impegno dell'amministrazione nei confronti del problema volatili – spiega Silvia Buzzichelli, assessore all’Ambiente del Comune di Siena - in questo caso abbiamo voluto preservare un luogo simbolo della nostra città, molto caro ai senesi".

Incluso nell’intervento il ripristino di tutti i dissuasori meccanici presenti e la chiusura delle buche pontaie.

