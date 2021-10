Modifiche alla viabilità in via degli Orti a Empoli

Modifiche temporanea alla viabilità lungo Via degli Orti, in particolare nel tratto compreso fra Via Correggio e Via D’Azeglio, per poter svolgere l’attività di carico e scarico necessario a un cantiere edile privato presente al civico 81 della strada, sarà istituito il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari per il cantiere.

La tempistica è abbastanza articolata: da oggi, lunedì 18 ottobre, al 29 ottobre, in Via degli Orti, dalle 8 alle 16.30, esclusi sabato e festivi, e poi ancora dal 1 novembre 2021 fino al 26 marzo 2022, dalle 8 alle 11, esclusi i martedì, i giovedì, i sabato e i festivi.

