Non si ferma all'alt dei carabinieri e tenta la fuga in auto: denunciato a Pietrasanta

Inseguimento spericolato la scorsa notte per le vie di Pietrasanta, dove un 24enne di Camaiore ha ignorato l’alt dei carabinieri e ha tentato la fuga.

Giunta in viale Roma, verso le 3 di notte, l’auto del giovane, con a bordo altri due amici, è stata notata dai militari che hanno intimato al ragazzo di fermarsi. Il guidatore, per tutta risposta, ha accelerato tentando di sfuggire ai carabinieri.

Da lì è partito l’inseguimento a forte velocità, che si è concluso quando il 24enne, perdendo il controllo del mezzo è finito con la macchina in un’aiuola, ribaltandosi. Il cappottamento fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per i ragazzi, ma per il guidatore la serata è finita con una doppia denuncia: una per resistenza a pubblico ufficiale per non essersi fermato all'alt, l’altra per il suo rifiuto a sottoporsi all’alcoltest. Al 24enne, ovviamente, è stata anche ritirata la patente.