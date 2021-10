Omicidio Niccolò Ciatti, Bissoultanov si avvale della facoltà di non rispondere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Rassoul Bissoultanov. Il giovane accusato di aver ucciso Niccolò Ciatti a Lloret de Mar nel 2017 è rimasto in silenzio durante l’interrogatorio davanti al gip di Roma. Estradato dalla Germania nei giorni scorsi, Bissoultanov era stato detenuto in Spagna e poi aveva fatto perdere le due tracce.

In Italia Bissoultanov e Movstar Magomedov (suo connazionale 28enne, arrestato, scarcerato e poi arrestato nuovamente in Francia) sono solo indagati. Per arrivare a un processo bisognerà rispettare tutti gli step previsti dal nostro ordinamento giudiziario.