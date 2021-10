Piazza della Libertà, in conclusione i lavori all'acquedotto

Sono in dirittura di arrivo i lavori per la posa della conduttura dell'acquedotto in piazza della Libertà. Publiacqua ha comunicato che il cantiere sta procedendo come previsto dalla programmazione seguita alla ripresa delle lavorazioni. Confermato quindi per il finesettimana l'attraversamento dell'incrocio di via del Ponte Rosso con restringimenti di carreggiata. I lavori saranno effettuati da lle 21 di venerdì 22 alle 7 di lunedì 25 ottobrein modo da mantenere una corsia sempre percorribile.

Intanto da domani sera sono in programma i lavori di ripristino in viale Lavagnini con lo spostamento dei new jersey e il rifacimento della segnaletica per riportare la viabilità nella situazione precedente ai lavori. Il tratto interessato è quello da viale Strozzi all'incrocio con via Landino: saranno istituti restringimenti di carreggiata nei tratti di volta in volta interessati dalle operazioni. La zona successivo sarà ripristinata una volta terminati tutti gli interventi e liberata l'area del campo base. Questi lavori dovrebbero concludersi in due notti.