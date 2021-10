Spaccato il muretto del campino di Calcinaia, telecamere in azione per rintracciare i vandali

Si sono introdotti nottetempo tra sabato e domenica nel parco giochi della Ludoteca Comunale di Calcinaia e hanno vandalizzato il muretto, rompendo mattoni, buttando giù contenitori dei rifiuti. Un gesto ignobile ed altrettanto stupido se si pensa che a farne le spese sarebbero stati naturalmente genitori e bambini che frequentano l’area.

Appena l’amministrazione si è accorta del danno ha chiesto agli operai di fare il possibile per ripristinare lo stato originario delle cose e nell’arco di poche ore, lunedì 18 ottobre, il muretto è stato rimesso a nuovo.

Nel frattempo grazie alle telecamere posizionate all’interno dell’area e nella zona adiacente “Il Campino” si sta cercando di risalire all’autore o agli autori di questa meschina devastazione che, qualora individuati, andranno in contro ad una sanzione esemplare.

Il commento del sindaco, Cristiano Alderigi: “Ci vuole davvero un coraggio da conigli per introdursi di notte in un parco pubblico e devastare un muretto. Questi vandali dalla hanno scelto l’area del “Campino” per divertirsi nel weekend. La notizia che mi preme far arrivare sia alla cittadinanza che agli autori di questo atto è che li stiamo cercando. La Polizia sta infatti visionando i filmati delle telecamere situate nell’area del “Campino” e nelle vicinanze. Qualora si riuscissero ad individuare il colpevole o i colpevoli di questi danneggiamenti, scatteranno le dovute sanzioni che saranno certamente più memorabili rispetto al gesto ignobile compiuto da questi cretini”.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa