Stazione Montelupo-Capraia, Galli (Lega): "Salviamola dal degrado"

“Le condizioni di alcune stazioni ferroviarie toscane sono, talvolta, piuttosto deficitarie - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega - e quella di Montelupo-Capraia non fa, purtroppo, eccezione. Per cercare, quindi, di rendere maggiormente fruibile ai viaggiatori lo scalo in questione è quindi necessario attivarsi con Rfi, puntando a far sì che il gestore investa per migliorare l’attuale precaria situazione. La citata stazione è, infatti, particolarmente frequentata da diversi pendolari, sia lavoratori che studenti ed è dunque urgente che le problematiche, anche a livello di sicurezza, vengano risolte. Pertanto redigerò una mozione da rivolgersi all’Assessore Baccelli, affinché interloquisca con Rete Ferroviaria Italiana, invitandola ad intervenire, tempestivamente ed adeguatamente, sull’area in oggetto.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa