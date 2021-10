Abiti inclusivi o pet friendly, Modartech sfila a Milano

Dalla collezione pet friendly, che tiene conto delle esigenze di chi ha un animale domestico e abbina i propri outfit a quelli degli amici a quattro zampe, agli abiti inclusivi, pensati da e per chi ha disabilità, fino al concetto di #bodypositive e alla liberazione delle forme: lunedì 25 ottobre alle ore 16.15 al BASE di Milano sfilano le creazioni degli studenti di Istituto Modartech, scuola di alta formazione con base a Pontedera e collaborazioni attive nei principali distretti del made in Italy.

In occasione della settima edizione di Fashion Graduate Italia, prima e unica fashion week gratuita aperta al pubblico, promossa da Piattaforma Sistema Formativo Moda e dedicata ai migliori studenti diplomandi e laureandi di Accademie, Istituti e Scuole di moda italiane, in passerella scenderanno gli abiti ideati e realizzati direttamente dai giovani talenti del corso di laurea in Fashion Design di Istituto Modartech.

Minimo comun denominatore delle collezioni: la ricerca dei tessuti e delle soluzioni più innovative in chiave di sostenibilità ambientale. Su questa chiave si inseriscono le letture personali dei giovani allievi dell’accademia di Pontedera: gli outfit diventano forieri di messaggi sociali, per contrastare le discriminazioni e i pregiudizi, introdurre un nuovo concetto di moda gender fluid e far sentire a proprio agio chiunque.

Focus anche sugli accessori con una collezione che reinterpreta in chiave artistica un tema scomodo come quello del sex working, anche attraverso complementi in pelle del distretto conciario toscano, lavorati a mano in modo artigianale.

Con gli studenti, Istituto Modartech è coinvolto anche nel Progetto Social della Fashion Graduate Italia, un format dove i giovani raccontano in prima persona le tappe fondamentali della creazione del proprio progetto di moda attraverso video pillole in cui descrivono la propria esperienza didattica comunicando sogni e aspirazioni, il processo creativo, la professionalità e il lavoro che porta alla realizzazione del proprio progetto fashion.

Istituto Modartech sarà presente al BASE di Milano per tutta la durata della “fashion week degli studenti”: dal 24 al 26 ottobre con un proprio corner dedicato dove saranno valorizzate le collezioni dei laureandi e la Modartech Collection, linea brandizzata della scuola, creata dagli studenti del secondo anno di Fashion Design; il 25 con il fashion show; il 26 ottobre alle ore 12 con il workshop “Love Brand”, in tema di tendenze grafiche, visive e sentimentali.

Diverse le occasioni riservate agli studenti Modartech per incontrare il mercato delle professioni creative, grazie alla Portfolio Review, incontri programmati con Alberto Calabrese, Vogue Talents / GianMaria Spinella, Director of Fashion and Luxury Division WEAREGO(L)D | Head Hunter for Fashion and Luxury Industries / Manuela Brini, Director of Creative Talent Acquisition and Development LVHM Fashion Group / Andrea Bandiera, Recruitment and Creative Manager di Lagente Green / Rina Tollìo, Gruppo OTB/ Daniele Pelucchi, Talent Acquisition Manager KERING. Infine, nei giorni 27 e 28 ottobre si terrà il Job Speed Date con Confindustria Moda, un’ulteriore opportunità per incontrare gli HR del Fashion System, con brand di rilievo tra cui: Dolce & Gabbana, Herno, Loro Piana, Ratti.

