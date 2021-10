Bilico incastrato a Megognano: i vigili del fuoco di Poggibonsi intervengono con la gru

Disavventura per il guidatore di un bilico che, imboccata una stradina sterrata di Poggibonsi, tra Megognano e La Magione, si è accorto troppo tardi che il proprio mezzo era troppo grande per attraversarla tutta ed è rimasto incastrato. La viabilità della strada, seppur ovviamente non caratterizzata da grandi flussi, è rimasta interrotta.

Sul posto, verso le 13.30, sono intervenuti i vigili del fuoco di zona, i quali con l'ausilio di un'autogru hanno faticato non poco per rimettere il mezzo pesante in condizione di fare manovra e uscire dalla difficile situazione.

L'intervento, infatti, si è concluso solo verso le 18.