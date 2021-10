BuyFood Toscana a Siena: domani convegno su indicazioni geografiche

Dopo le due giornate di B2B di BuyFood Toscana 2021, che si sono svolte a Siena il lunedì e martedì, si fa il punto su opportunità e prospettive per i prodotti agroalimentari di eccellenza della Toscana, in particolare DOP e IGP, anche alla luce delle nuove politiche messe in atto per l’agricoltura dall’Europa e dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Molti gli interrogativi e le sfide, tra adattamento e cambiamento del clima, dall’economia alla transizione energetica e alla riduzione dello spreco, con l’obiettivo di condividere innovazioni e best practice. Un cammino non certo facile. I prodotti a indicazione geografica saranno in grado di affrontare i cambiamenti ormai in atto, senza snaturare ciò che la cultura alimentare dei territori ci ha consegnato?

Questi alcuni spunti della tavola rotonda “Un new deal per la Toscana delle Indicazioni Geografiche” che si apre alle 10.30, domani 20 ottobre, presso Santa Maria della Scala a Siena.

Porteranno i saluti in apertura il presidente Eugenio Giani e la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi che parteciperà anche alla tavola rotonda al termine della mattinata di lavori.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa